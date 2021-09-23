«Молот» на выезде проиграл «Соколу»

Фото: ХК "Молот"

Пермский ХК «Молот» завершил первую выездную серию в регулярном чемпионате ВХЛ-2021/2022 поражением. Со счетом 2:3 пермяки уступили в Красноярске местному «Соколу».

Первый период команды закончили на равных – 1:1. Шайбой в составе пермяков отметился Руслан Шайхулов. Но во втором периоде хозяева забили две безответных шайбы и вышли вперед. В третьем периоде «Молот» забросил еще одну шайбу, но этого в конце игры не хватило до перевода игры в овертайм.

Так, «Молот» терпит второе поражение в сезоне и завершает первую в текущей «регулярке» выездную серию. Напомним, ранее «молотобойцы» с таким же счетом проиграли «Металлургу» в Новокузнецке. Но после разгромили «Омские Крылья» (6:0) и «Ермак» в Ангарске – 6:3.

Следующий матч «молотобойцы» проведут дома. 29 сентября наш клуб сыграет с тюменским «Рубином».

После сегодняшней неудачи «Молот» продолжает занимать первое место в группе лидеров ВХЛ. У подопечных Альберта Логинова 12 очков, шесть побед и два поражения.