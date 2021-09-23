Треть россиян хотели бы, чтобы их мобильный банк был проще и удобнее

Фото: Райффайзенбанк

Более половины россиян признались, что им приходилось испытывать неудобства в работе с мобильным приложением банка — когда они не могли найти информацию или выполнить нужное действие. Чтобы решить проблему, 60% из них звонили на горячую линию банка, а 15% — шли в ближайшее отделение. Еще 38% обращались за помощью к членам семьи или друзьям, а 17% разбирались самостоятельно или искали ответ в интернете.

Лишь 23% опрошенных полностью довольны своим банковским приложением. Почти 30% хотели бы, чтобы оно было проще и удобнее, 26% расширили бы его функционал, а 18% предпочли бы, чтобы приложение можно было персонализировать. Эстетической привлекательностью приложения не удовлетворены всего 3% опрошенных.

Участниками опроса стали более 800 жителей крупных городов России в возрасте от 18 до 70 лет. Более 90% из них регулярно пользуются банковскими приложениями.

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