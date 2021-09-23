В Прикамье больница выплатит детям умершего пациента почти 2 миллиона рублей

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Суд взыскал с суксунской ЦРБ почти 2 млн руб. компенсации сыну и дочери умершего пациента. Такое решение было принято сначала в районном, а потом и в краевом суде.

Случай произошел в 2019 году. В больницу госпитализировали мужчину с ишемической болезнью сердца. Но врач-терапевт недооценила тяжесть его состояния и оставила в стационаре терапевтического отделения. Несмотря на то, что пациент жаловался на удушье и боли в левой руке. В результате состояние больного ухудшилось и он умер.

В суд обратилась жена умершего. В итоге суд взыскал с больницы в пользу каждого ребенка по 266 тыс.руб. А за нравственные страдания медучреждение выплатило детям компенсацию морального вреда - по 600 тыс. руб.

Помимо этого, больница будет ежемесячно перечислять каждому ребенку по 10 тыс. руб. до их совершеннолетия.