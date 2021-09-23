С 27 сентября ПГНИУ перейдет на дистанционное обучение

. Фото: Григорий СЕРЕДКИН

С 27 сентября студенты ПГНИУ как минимум на неделю перейдут на дистанционное обучение. Эту информацию подтвердили в вузе.

Сейчас все сотрудники университета переведены на дистанционный режим работы. Территория кампуса оцеплена полицейскими.

Вооруженное нападение на пермский университет произошло утром 20 сентября. На территорию вуза зашел молодой человек с оружием и открыл стрельбу по студентам, на улице, а потом и в корпусах №8 и №6.

По официальным данным, погибли 6 человек, еще 43 получили травмы, 19 из них ранены. Нападавшего Тимура Бекмансурова ранили во время задержания, он прооперирован и находится в больнице в тяжелом состоянии