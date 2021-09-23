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Общество23 сентября 2021 15:35

В Пермском крае могут ввести QR-коды для посещения общественных мест

Оперштаб рассматривает дополнительные ограничения из-за высокой заболеваемости коронавируса и ОРВИ
Анна Маркова
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Новые ограничения могут быть приняты оперштабом уже через неделю, на следующем заседании.

Новые ограничения могут быть приняты оперштабом уже через неделю, на следующем заседании.

Фото: Василий Вахрин

В Пермском крае состоялось заседание оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией. На нем обсуждалась высокая заболеваемость коронавирусной инфекцией и ОРВИ в регионе, а также возможные дополнительные ограничения для того, чтобы снизить распространение инфекции.

Рассматривались варианты полностью закрыть для посещений учреждений культуры, заведений общественного питания, до полной отмены проведения любых массовых спортивных и любых других мероприятий. А также закрыть детские игровые комнаты, как очаги заражения детей.

Чтобы избежать введения таких кардинальных мер, члены оперштаба также предложили обсудить введение QR-кодов при посещении общественных мест, сертификатов о вакцинации или о перенесенном заболевании COVID-19 в течение последних 6 месяцев.

Новые ограничения могут быть приняты оперштабом уже через неделю, на следующем заседании.