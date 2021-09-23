В Пермском районе мужчина спас из горящего дома двух пенсионеров

. Фото: Иван МАКЕЕВ

В поселке Сылва Пермского района мужчина спас из горящего дома двух пенсионеров. Как рассказали в пресс-службе краевого МЧС, ЧП произошло 23 сентября около 05:45 утра.

Загорелся одноэтажный деревянный дом. Первым увидел возгорание и пришел на помощь 37-летний сосед. Он помог выйти из горящего дома 82-летнему мужчине и женщине в возрасте 81 года. Пенсионеры получили ожоги и госпитализированы в ожоговый центр.

Всего в ликвидации пожара было задействовано 20 человек личного состава и семь единиц техники. По факту пожара проводится проверка.