В микрорайоне Парковый пройдет регулировка тепловых режимов

Фото: ПАО «Т Плюс»

«Пермские тепловые сети» и Пермский филиал ПАО «Т Плюс» проведут работы по наладке режимов теплоснабжения в микрорайоне Парковый Дзержинского района Перми. Мероприятия необходимы для надежной подачи отопления и горячей воды жителям в отопительном сезоне 2021-2022.

Для проведения наладки в период с 09-00 24.09.2021г. до 18-00 27.09.2021г. будут ограничены параметры подачи отопления и горячего водоснабжения для клиентов в микрорайоне Парковый на улицах Боровая, Желябова, Гатчинская, Куфонина, Строителей и проспекте Парковый.

График мероприятий в микрорайоне Парковый составлен с учетом режима работы социальных объектов – детсадов и школ – для соблюдения непрерывности учебного процесса, поэтому работы пройдут в выходные дни.

Энергокомпания приносит жителям микрорайона извинения за доставленные неудобства.