В Пермском крае потеплеет до + 16 градусов

В Пермском крае синоптики обещают до + 16 градусов. Фото: Василий Вахрин

В Пермском крае установилась сухая осенняя погода. Синоптики обещают в ближайшие дни до + 16 градусов днем и заморозки ночью. Подробнее о погоде рассказали специалисты Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

24 сентября переменная облачность, без осадков. Ветер неустойчивый слабый. Температура воздуха ночью 0,+4°, местами заморозки до –2°, днем +11,+16°.

В субботу переменная облачность, без осадков. Ветер южный 4–9 м/с. Температура воздуха ночью +1,+6°, днем +10,+15°. Днем в воскресенье в большинстве районов пройдут небольшие дожди. Температура воздуха ночью на уровне 1…6°, днем - 8…13°.

По предварительному прогнозу, с 27 по 30 сентября температурный фон ожидается ниже нормы, ночью –3…+2°, днем 3...8°, без существенных осадков, за исключением 29 сентября, когда повсеместно выпадут дожди.