В Пермском крае за получение взятки задержали директора школы

В Пермском крае оперативники задержали с поличным директора школы Косинского района.

В Пермском крае оперативники задержали с поличным директора школы Косинского района за получение взятки от подрядчика. Подробности рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю.

По итогам аукциона подрядчик и директор школы заключили договор по текущему ремонту тепловых сетей на 700 000 рублей. Во время ремонта потребовалось выполнить дополнительные работы вне сметы на 93 000 рублей. Предприниматель сделал работу за свой счет в обмен на обещание заключить с ним в последующем договор, но потом директор передумал и стал требовать «откат» - 46 000 рублей. Он специально оттягивал приемку объекта, требуя передать деньги.

Предприниматель обратился в правоохранительные органы. Под контролем оперативников он передал всю сумму, после чего директора школы задержали.

- Возбуждено уголовное дело, сообщают в МВД. – 58-летнему директору школы избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.