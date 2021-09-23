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Происшествия23 сентября 2021 9:49

В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших в пермском университете

В стационарах города находятся 12 человек, еще 7 лечатся в Москве
Анна Маркова
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В стационарах города находятся 12 человек, ещё 7 лечатся в Москве.

В стационарах города находятся 12 человек, ещё 7 лечатся в Москве.

Фото: архив "КП"

В Перми 23 сентября на лечении в стационарах остаются 12 пострадавших во время нападения на Пермский университет, еще 7 в клиниках Москвы. По информации Минздрава региона, состояние у пациентов, находящихся в Перми - без динамики.

Всего в вузе пострадало 43 человека, из них 12 человек находятся в трех стационарах города. О состоянии нападавшего в Минздраве говорить не стали, сославшись на интересы следствия. Известно только, что он жив.

Напомним, министр здравоохранения региона Анастасия Крутень 22 сентября сообщила, что Тимуру Бекмансурову была произведена ампутация голени.

- Состояние нестабильное, крайне тяжелое. – рассказала Крутень. - Все остальные 11 человек находятся в удовлетворительном состоянии, также в удовлетворительном состоянии и находящиеся на амбулаторном лечении.

Мурашко посетил больницу, где находятся пострадавшие после стрельбы в Пермском университете

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