Райффайзенбанк проведет главную онлайн-конференцию о цифровых решениях для корпоративного бизнеса

Фото: Райффайзенбанк

Райффайзенбанк открыл регистрацию на ежегодную онлайн-конференцию для крупного и среднего бизнеса Raif Vision. Мероприятие пройдет 12 октября на сайте. Для участия в конференции необходимо заполнить форму на сайте конференции и получить персональную ссылку.

Эксперты банка и приглашенные спикеры расскажут о самых востребованных финансовых решениях для собственников компаний, финансовых менеджеров, руководителей казначейства. Среди основных тем: инструменты управления кредиторской задолженностью, ликвидностью и оборотным капиталом, преимущества Системы быстрых платежей (СБП), эффективные решения для работы с валютой и оптимизации бизнес-процессов. Также Райффайзенбанк продемонстрирует тест-драйв мобильного приложения для корпоративных клиентов «Райффайзен Бизнес Плюс».

В конференции примут участие руководители Nordgold, «Еврохима», «Яндекс.Маркета», Национальной системы платежных карт (НСПК), SAP, Иркутской нефтяной компании и других компаний.

Формат конференции — интерактивный, с открытыми сессиями вопросов-ответов. В роли модераторов выступят руководитель управления по работе с крупными компаниями Райффайзенбанка Дмитрий Средин и руководитель управления корпоративных продуктов Райффайзенбанка Михаил Хаджабекян.

«Raif Vision – главная банковская конференция, на которой собственники и руководители компаний узнают о практических решениях для бизнеса. Каждую осень мы собираем наших партнеров и делимся опытом реализации уникальных банковских сервисов и продуктов. Райффайзенбанк создает цифровые решения под потребности каждого бизнеса. Наша задача – упрощать финансовую сторону жизни наших корпоративных клиентов. Мы будем рады видеть на онлайн-конференции как наших действующих клиентов, так и компании, которые ищут надежного финансового союзника», — сказал Михаил Хаджабекян, руководитель управления корпоративных продуктов Райффайзенбанка.