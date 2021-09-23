Тиктокер из Прикамья разбил дорогой алкоголь в супермаркете и снял это на видео

18-летний молодой человек набил бутылок на 6000 рублей.

В социальных сетях появилось видео, на котором молодой человек в супермаркете бьет мячом в витрину с алкоголем. Бутылки с жидкостью падают на плитку и бьются в дребезги. Сотрудники магазина попытались остановить юношу, но он не реагировал, а продолжал лупить мячиком по бутылкам. Администрация магазина вызвала полицию. В ГУ МВД по Пермскому краю «КП» подтвердили, что материал проверки зарегистрирован.

- 19 сентября в отдел полиции города Чайковский обратился директор сетевого магазина с сообщением о том, что покупатель уничтожил товар на сумму около 6 тысяч рублей, - рассказали в ведомстве. - Молодой человек ходил по помещению торговой точки и мячом разбивал бутылки с пивом, стоящие на прилавках. В тот же день был зарегистрирован материал проверки. Личность покупателя полиция установила. Им оказался 18 летний юноша – житель Чайковского. На него составлен протокол по статье 7.17 КоАП РФ. Административные материалы передадут мировому судье для рассмотрения.

22 сентября зарегистрирован еще один материал проверки по факту публикации записи с потасовкой в помещении магазина. Известно, что участником инцидента стал 18-летний юноша, который 19 сентября уничтожил имущество торговой сети. Личность второго покупателя сейчас устанавливается.