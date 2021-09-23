В Пермском крае коронавирусная инфекция подтвердилась в 29 территориях за сутки

В Пермском крае коронавирусная инфекция выявлена у 462 жителей в 29 территориях за сутки. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Пермском крае коронавирусная инфекция выявлена у 462 жителей в 29 территориях за сутки.

В Перми – 238 заболевших. На втором месте – Лысьвенский городской округ - 61 случай. На третьем месте – Чусовской городской округ - 26 случаев заболевания.

В Куединском округе коронавирус заболели 16 человек. По 13 случаев в Березниках и Кишертском муниципальном округе. В Пермском районе 12 заболевших, в Бардымском округе – 11, в Кунгуре – 10, в Суксунском городском округе – 8.

По 7 случаев в Соликамском, Чердынском и Чернушинском городских округах, по 5 – в Александровском муниципальном округе, Добрянском городском округе и Кунгурском муниципальном районе.

В Ординском заболели 3 человека. По 2 в Гремячинском, Краснокамском и Очерском городских округах.

По одному заболевшему в Губахе, Кизеле, Чайковском, Большесосновском районе, Красновишерском и Осинском городском округе, в Карагайском, Косинском и Юсьвинском муниципальном округе.

Всего в Пермском крае с начала пандемии выявлено 97 780 заболевших.