В Прикамье пройдет краевое родительское собрание

Кибердружинники общественной организации «Правда вместе» расскажут о детской безопасности в сети. Фото: Анна Маркова

В Пермском крае министр образования и науки Пермского края Раиса Кассина вместе с психологом и представителем кибердружины проведет краевое родительское собрание. Оно пройдет в онлайн-формате в четверг, 23 сентября, в прямом эфире в Instagram. На нем обсудят вопросы безопасности детей в образовательных учреждениях и информационном мире.

Психологи и педагоги объяснят, как не упустить опасные сигналы в поведении ребенка, как ответить на его вопросы, связанные с трагедией в Пермском государственном национальном исследовательском университете.

«Сейчас очень важно не допустить тревожности среди родителей и наших детей. Поэтому мы решили в формате открытого диалога со специалистами обсудить вопросы, связанные с цифровым этикетом, безопасностью наших детей и их поведением», – добавила Раиса Кассина.

Также в рамках краевого родительского собрания кибердружинники общественной организации «Правда вместе» расскажут о детской безопасности в сети.

Напомним, ранее на заседании совета ректоров вузов Прикамья, посвященных безопасности в высших учебных заведениях, губернатор региона Дмитрий Махонин подчеркнул, что из-за ЧП в ПГНИУ сегодня особенно важно оказать жителям психологическую помощь.

- Нужно охватить соответствующей психологической поддержкой как можно больше преподавательского состава, студентов, родственников тех людей, которые пострадали и погибли, - сказал Дмитрий Махонин. - Это необходимо, чтобы вернуть доверие людей к тому, что наши образовательные учреждения для них безопасны.