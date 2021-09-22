В Кочевском и Сивинском округах Прикамья впервые построят новые газопроводы

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В среду, 22 сентября, на заседании Правительства Пермского края глава региона Дмитрий Махонин обсудил вопрос реализации программы газификации.

Губернатор подчеркнул, что реализации этой программы на порядок улучшит качество жизни населения и отметил, что на эти цели направлен колоссальный объем средств.

«Мы значительным образом в последние годы улучшили темпы строительства новых газовых сетей. Второй год подряд прокладываем более 600 километров газопроводов. В этом году на газификацию увеличено финансирование – из всех источников выделено свыше 3 миллиардов рублей, это 800 миллионов рублей больше, чем в прошлом. Серьезную поддержку в решении задач по газификации оказывает федерация и «Газпром». Компания направляет средства на строительство межпоселковых газопроводов и модернизацию газораспределительных станций. В свою очередь, регион строит внутрипоселковые газопроводы. Рассчитываем, что наше сотрудничество позволит к 2025 году на 10% повысить уровень газификации сельских территорий Пермского края», – отметил Дмитрий Махонин.

Министр ЖКХ и благоустройства Пермского края Андрей Кокорев сообщил, что за пять лет построят 24 межпоселковых газопровода протяженностью 468 километров, это позволит обеспечить голубым топливом 78 населенных пунктов и привлечь в регион 9 миллиардов рублей.

«В рамках новой программы до 2025 года впервые построят сеть газопровода в Кочевском и Сивинском муниципальных округах, – рассказал глава краевого МинЖКХ. – Помимо этого, есть договоренность с ПАО «Газпром» о включении в программу газификации еще 10 мероприятий по строительству межпоселковых газопроводов. Уточнения планируем подписать уже в следующем году».

С начала этого года в Прикамье построили 9 газопроводов общей протяженностью 116 километров. Благодаря этому к газу удалось подключить 1,5 тысячи домовладений. До конца декабря в Прикамье начнется строительство еще 6 газопроводов - в Чайковском, Нытвенском, Осинском, Верещагинском городских округах, а также в Юсьвинском и Куединском муниципальных округах.

Также Дмитрий Махонин заострил внимание на исполнении указа президента России по социальной газификации, которая предусматривает бесплатное подведение газа до границ земельного участка.

«В рамках инициативы главы государства в Прикамье собрано 27 тысяч заявок. Мы рассчитываем, что в этом и в следующем году по программе догазификации к голубому топливу будет подключено порядка 30 тыс. домовладений региона. Это очень важно, потому что догазификация позволит устранить несправедливость для жителей тех населенных пунктов, в которых газ есть, но в каждом доме», – обозначил Дмитрий Махонин.

Чтобы принять участие в программе, собственникам нужно подать заявку через единый федеральный портал connectgas.ru или в ближайшее отделение «Газпрома», в отделениях МФЦ, через сайт Госуслуг. К заявке нужно приложить документы, подтверждающие право собственности. По возникшим вопросам можно обратиться на «горячую линии»: +7 (342) 218-11-04.

Также одной из главных задач глава региона назвал продолжение региональных проектов по подключению газа до фасада домов и выплате компенсаций льготным категориям граждан на затраты, связанные с обустройством внутридомовых сетей.

«Считаю также важным продолжить программу, которую мы запустили в начале этого года, по обновлению старого газового оборудования. Мы понимаем, что исправная работа устройств – это гарантия безопасности жителей. Нужно в полной мере реализовать эту программу, чтобы помочь людям, особенно тем, кто сам не может самостоятельно поменять газовые плиты и котлы», – заключил Дмитрий Махонин.