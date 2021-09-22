Глава Следственного комитета Бастрыкин возложил цветы у стихийного мемориала возле университета

Александр Бастрыкин в Перми. Фото: СК России.

В Пермь приехал глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Вместе с ним в краевую столицу Прикамья приехали первый заместитель Эдуард Кабурнеев, руководитель управления воспитательной работы СК России Герой России Сергей Васильевич Петров. 22 сентября они возложили цветы у стихийного мемориала возле университета, где два дня назад студент первокурсник Тимур Бекмансуров убил 6 человек, 19 ранил.

До этого Бастрыкин побывал в Пермской краевой клинической больнице, где проходят лечение пострадавшие. Он поговорил о состоянии здоровья ребят с главврачом Анатолием Касатовм. У самих пострадавших Бастрыкин поинтересовался мнением о произошедшей трагедии, об этом сообщает Официальный представитель СК России Светлана Петренко. Ребята очень активно вели диалог и поделились своими мыслями.

Председатель поговорил и с родственниками пострадавших, ответив на все интересующие их вопросы.

Кстати, сегодня в Перми прощаются с жертвами студента-первокурсника, устроившего стрельбу в государственном университете 19-летними Екатериной Шакировой и Ярославом Арамелевым, в Лысьве похоронили 18-летнюю Ксению Самченко.

Также сегодня стало известно, что Указом Президента России Орденом Мужества награжден младший лейтенант полиции Константин Калинин. Он остановил Тимура Бекмансурова, устроившего стрельбу в Пермском университете.

Напомним, вооруженное нападение на ПГНИУ произошло утром 20 сентября, на территорию вуза зашел молодой человек с оружием, он открыл стрельбу по студентам, на улице, а потом зашел в главный корпус и стрелял во всех, кто попадался ему на пути. По официальным данным, погибли 6 человек, 24 ранены. Нападавшего Тимура Бекмансурова ранили во время задержания, он прооперирован и находится в больнице в тяжелом состоянии.

21 сентября борт МЧС России доставил тяжело раненых 6 студентов и охранник в клиники столицы, дальнейшее они будут проходить там.

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