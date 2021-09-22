На федеральной площадке по реализации залогов и непрофильных активов - Портал DA Сбера зарегистрировалось почти 55 тысяч инвесторов

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Число инвесторов на платформе Портал DA приближается к 55 тысячам. Год назад эта цифра составляла всего около 20 тысяч.

Платформа активно развивается. Изначально портал DA был создан Сбербанком для реализации залогового имущества. Сегодня на ней представлено почти10 тыс активов в том числе других банков, отраслевых холдингов, лизинговых компаний, арбитражных управляющих и частных лиц.

На портале размещены объекты коммерческой недвижимости и производственных предприятий до частных домов и квартир. Основная часть сделок совершается в сегменте жилой и коммерческой недвижимости, большую долю составляют сделки с промышленными и производственными комплексами, предприятиями. Всего на платформе заключено сделок на сумму более 20 млрд рублей.