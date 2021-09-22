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Происшествия22 сентября 2021 11:20

В больнице рассказали о состоянии пострадавших при стрельбе в Пермском университете

В учреждении лечатся шесть человек
Григорий СЕРЕДКИН
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Фото: Василий Вахрин

Заместитель главного врача пермской ГКБ №4 Юрий Васильев рассказал о состоянии пострадавших при стрельбе в ПГНИУ.

«На сегодня в учреждении остаются шесть пациентов. Все они находятся в удовлетворительном состоянии. Они могут разговаривать, общаются с врачами и полностью контактны. Некоторые могут сами передвигаться. Кому-то из них уже не нужно стационарное лечение», - говорит Юрий Васильев.

Ранее пациентов в ГКБ было семь, но одного вчера перевезли в Москву – у него ранение таза и бедра. В эту больницу поступили те пострадавшие, у кого были огнестрельные ранения, а также другие травмы, которые появились в результате прыжков со второго этажа

Отметим, что напавший на университет Тимур Бекмансуров находится не в этой больнице.

Также вчера в Москву на спецтранспорте МЧС перевезли пострадавших, получивших самые серьезные ранения. За их жизни борются московские врачи. Четверо из них, по последним данным, подключены к аппаратам ИВЛ.

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