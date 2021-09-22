Пермские фонтаны перестанут работать с 1 октября

. Фото: архив "КП"

Пермские фонтаны уйдут на «зимние каникулы» с 1 октября. Об этом «КП-Пермь» рассказали в пресс-службе горадминистрации.

Так, последний «концерт» светомузыкальные фонтаны на эспланаде дадут 30 сентября: в 21:45 на площади у Театра-Театра и в 22:45 – на новом фонтане у здания заксобрания.

С 1 октября фонтаны будут готовить к зиме. На всех сооружениях стартуют работы по опустошению от воды чаш, отключению систем электроснабжения и водоснабжения, а также будут сняты форсунки и насосы.