ПГНИУ организовал центры психологический помощи в семи общежитиях

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ПГНИУ организовал центры психологической помощи. Они будут работать до 26 сентября и разместятся в семи общежитиях, сообщает пресс-служба университета.
Адреса пунктов психологической помощи следующие:
- Общежитие №2 – кабинет начальника студенческих общежитий, 1 этаж
- Общежитие №5 – юридическая клиника №122 или комната отдыха, 3 этаж
- Общежитие №6 – комната отдыха, 3 этаж
- Общежитие №7 – комната студсовета, 1 этаж
- Общежитие №8 – комната инструктажей, 1 этаж
- Общежитие №9 – комната для занятий, 2 этаж
- Общежитие №10 – комната зав. общежитием, 1 этаж
Время работы – с 10:00 до 20:00.
В ночное время суток работают психологи МЧС. Телефон: 258-40-02