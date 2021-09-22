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Происшествия22 сентября 2021 10:07

ПГНИУ организовал центры психологический помощи в семи общежитиях

Они работают с 10:00 до 20:00, а ночью можно обратиться к психологам МЧС
Григорий СЕРЕДКИН
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ПГНИУ организовал центры психологической помощи. Они будут работать до 26 сентября и разместятся в семи общежитиях, сообщает пресс-служба университета.

Адреса пунктов психологической помощи следующие:

- Общежитие №2 – кабинет начальника студенческих общежитий, 1 этаж

- Общежитие №5 – юридическая клиника №122 или комната отдыха, 3 этаж

- Общежитие №6 – комната отдыха, 3 этаж

- Общежитие №7 – комната студсовета, 1 этаж

- Общежитие №8 – комната инструктажей, 1 этаж

- Общежитие №9 – комната для занятий, 2 этаж

- Общежитие №10 – комната зав. общежитием, 1 этаж

Время работы – с 10:00 до 20:00.

В ночное время суток работают психологи МЧС. Телефон: 258-40-02