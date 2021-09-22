«Парма» узнала своих соперников в еврокубке

Фото: БК "Парма-Париматч"

Стал известен состав группы, в которой БК «Парма-Париматч» выступит на Кубке ФИБА Европа-2021/2022. Пермский клуб выступит в группе «С». Компанию пермякам составят уже знакомый по прошлому еврокубку нидерландский БК «Хирос Ден Бос» и чешская «Опава».

Четвертый участник группы будет известен после квалификации еврокубка. Две сильнейшие команды выйдут во второй раунд - в топ-16.

Регулярный сезон стартует 13 октября. Команды встретятся друг с другом дважды — дома и в гостях.

Напомним, ранее «Парма-Париматч» почти прошла в основной этап Лиги чемпионов ФИБА. В решающем матче пермяки проиграли украинскому «Прометею» - 65:67.

В предыдущем розыгрыше Кубка ФИБА Европа пермяки вышли в «финал четырех» и заняли четвертое место.