ПГНИУ вернется к обычному режиму работы 27 сентября

До конца текущей недели университет закрыт. Фото: Григорий СЕРЕДКИН

ПГНИУ вернется к обычному режиму 27 сентября. Об этом на заседании краевого правительства сообщил глава Пермского края Дмитрий Махонин.

Такая же информация ранее появилась 20 сентября после трагедии. Ее опубликовала пресс-служба вуза.

Напомним, сейчас все сотрудники университета переведены на дистанционный режим работы. Территория кампуса оцеплена полицейскими.

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