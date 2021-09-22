Одногруппники раненого в трагедии в ПГНИУ студента организовали сбор средств для его семьи

Сергей Юматов (справа). Фото: личная страница героя публикации ВКонтакте

Одногруппники пострадавшего в трагедии в ПГНИУ Сергея Юматова организовали сбор средств для его семьи. Первокурсник экономического факультета получил 5 огнестрельных ранений и находится в тяжелом состоянии в Москве.

Одногруппники Сергея хотят помочь его семье и открыли сбор средств. Затем они будут переданы родителям парня.

Реквизиты (Антон Евгеньевич Г. — староста группы):

Сбербанк: 4276 4900 2968 5064

Тинькофф: 4377 7200 0151 9305

«Если вы из университета, при отправке указывайте, пожалуйста, свои ФИ и группу. Желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим в этой страшной трагедии», - добавляет Instagram-аккаунт экономического факультета ПГНИУ.