Глава Минобрнауки РФ поручил организовать психологическую помощь преподавателям

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Глава Минобрнауки России Валерий Фальков поручил ректору ПГНИУ организовать психологическую помощь преподавателям университета.
«Не относитесь к этому формально, поработайте с коллегами. Ситуация чудовищная. Все глубоко её переживают. Можете использовать наши ресурсы – психологические факультеты», – сказал на совете ректоров пермских вузов Валерий Фальков.
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