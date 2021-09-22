Юрий Трутнев выразил соболезнования в связи с трагедией в ПГНИУ

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Зампредседателя Правительства РФ – полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев выразил соболезнование родным и близким погибших при стрельбе в Пермском государственном национальном исследовательском университете.

«Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших в результате стрельбы в Пермском государственном национальном исследовательском университете. Это жестокий, не имеющий оправданий поступок, ставший большой бедой для всех нас. Нужно сделать все возможное, чтобы такие трагедии не повторялись», - приводит слова бывшего главы Прикамья пресс-служба регионального правительства.

Напомним, жертвами трагедии стали 6 человек. 24 получили ранения и повреждения разной степени тяжести. Вчера утром семерых пострадавших самолетом МЧС госпитализировали в Москву. Их близким и всем, кому это необходимо, оказывается психологическая помощь.