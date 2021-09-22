В колониях Прикамья разрешили длительные свидания

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В колониях Пермского края вновь разрешены длительные свидания. Об этом сообщает пресс-служба краевого ГУФСИН России.

Ограничение на длительные свидания с заключенными действовало с июля. Его ввели из-за распространения в регионе COVID-19.

Отметим, что родственники будут допускаться на свидания только при наличии отрицательного ПЦР-теста на COVID-19, даже в случае пройденной вакцинации. А также с заполненным опросным листом об отсутствии контакта с больными коронавирусной инфекцией или лицами с подозрением на него и средств индивидуальной защиты.