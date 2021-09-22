480 человек за вчерашний день сдали кровь для пострадавших в трагедии в ПГНИУ

Фото: Пермская станция переливания крови

Только за вчерашний день кровь для пострадавших при стрельбе в ПГНИУ сдали 480 человек. Всего в Пермскую станцию переливания крови пришли 705 человек, сообщили в организации.

«Мы, как советует психолог, концентрируем свое внимание на добрых поступках пермяков: сегодня в Службу крови пришли 705 человек, сдали кровь 480», - рассказали в Пермской станции переливания крови.

Отметим, что 20 сентября сразу после ЧП в Пермском университете в Пермскую станцию переливания крови и в Кунгурский филиал обратилось более 250 человек для сдачи крови пострадавшим.

Как отмечают врачи, кровь могут сдать не все желающие. По некоторым медицинским основаниям у части людей кровь для переливания не берется. Кроме этого, у донора должны быть документы - паспорт и прописка.

Сегодня сдать кровь по адресу улица Лебедева, 54 можно с 08:00 до 13:00.