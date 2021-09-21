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Общество21 сентября 2021 18:15

В Перми изменилось правило бесплатной пересадки на автобусы №2, №3 и №51

Это связано с запуском наземного метро
Григорий СЕРЕДКИН
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Фото: архив "КП"

В Перми с 23 сентября на автобусах №2, №3 и №51 перестанет действовать правило бесплатной пересадки при предъявлении билета, приобретенного в Пермской пригородной компании. Это связано с запуском движения наземного метро на участке между станциями «Пермь-2» и «Левшино», сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Напомним, с 17 сентября на участке железной дороги между станциями «Пермь-2» и «Левшино» через станцию «Пермь-1» начали ходить поезда наземного метро. Теперь у пассажиров больше нет необходимости пересаживаться на городской пассажирский транспорт, чтобы продолжить дальнейшую поездку в сторону станции «Пермь-2» от станции «Пермь-1».