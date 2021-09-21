В Прикамье зараженные COVID-19 обнаружены в 33-х муниципалитетах

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В Пермском крае новые случаи заражения COVID-19 обнаружили в 33-х муниципалитетах. Об этом сообщает краевое Управление Роспотребнадзора.

Напомним, на 21 сентября в Прикамье выявили еще 457 новых заражений COVID-19.

281 зараженный выявлен в Перми. 22 заболевших - в Осинском муниципальном округе. 18 случаев заболевания выявили в Соликамском городском округе.

В Березниках COVID-19 диагностировали у 15 жителей, в Чайковском – у 14. 13 заражений в Пермском муниципальном районе.

В Сивинском муниципальном округе инфекцию нашли у 9 жителей. В Куединском муниципальном округе – у 8. По 7 случаев COVID-19 выявлено в Кунгуре, Октябрьском и Чернушинском городских округах.