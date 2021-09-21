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Все сотрудники ПГНИУ переведены на дистанционную работу до особого распоряжения. Об этом сообщается в приказе ректора ПГНИУ Дмитрия Красильникова, опубликованного на сайте вуза.

Исключением являются лишь сотрудники дежурных служб.

Сейчас территория университета оцеплена полицейскими. По плану вуз должен вернуться в обычный режим работы в понедельник, 27 сентября.

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