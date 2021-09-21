Два автобусных маршрута в Прикамье убирают часть своих рейсов

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В расписании автобусных маршрутов №374 «Пермь – Ключики – п. Юго-Камский» и №111 «Пермь – Мостовая» грядут изменения. Они будут действовать с 1 октября из-за окончания дачного сезона, сообщает пресс-служба краевого минтранса.

Так, у автобуса №374 отменяются рейсы из Перми в 6:20, 11:25, 15:50, 19:10, а из поселка Юго-Камский в 7:55, 13:10, 17:30, 20:40.

А у автобуса №111 будут отменены рейсы из Перми в 6:50, 11:20, 18:20, а также из деревни Мостовой в 8:00, 12:30, 19:30.