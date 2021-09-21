На «Азоте» вновь тренируются очно

Фото: АО «ОХК «Уралхим»

В филиале «Азот» АО «ОХК «Уралхим» возобновлены групповые занятия на тренажерно-обучающем комплексе для сотрудников производства аммиака.

Тренировки для работников ключевого производства возобновлены после долгого перерыва в связи с эпидемиологической обстановкой. Групповые занятия посещает технологический персонал всех отделений агрегата аммиака: блока МДЭА-очистки, риформинга, компрессии и синтеза. Обучение проходит как в формате групповых тренировок в составе смен, так и индивидуально.

Тренажерно-обучающий комплекс полностью копирует сложнейшие технологические процессы. Дисплеи тренажера делятся на два типа. Одни повторяют мониторы центрального пункта управления агрегата аммиака. На других отображается 3D модель реального производства, состоящая из трехмерных фотографий действующего оборудования, задвижек, арматуры и клапанов.

Для того, чтобы довести действия сотрудников до автоматизма, на тренажерно-обучающем комплексе прорабатываются разные ситуации. Всего разработано 117 моделей для групповых тренировок (105 - для операторов ДПУ, 12 - для операторов котельной), и 116 для индивидуальных тренировок (104 - для операторов ДПУ и 12 - для операторов котельной).

Денис Сергеев, эксперт тренажерно-обучающего комплекса производства аммиака филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим»:

- Производство сложное, поэтому важно уделять внимание отработке навыков. Сотрудники должны быть готовы к различным ситуациям. На тренажере смоделированы сценарии, по которым можно все виртуально отработать, довести действия до автоматизма. По итогам каждой тренировки подводится комплексная оценка действий смены.

Наша справка

Тренажерно-обучающий комплекс используется на «Азоте» четыре года. Он представляет собой копию ЦПУ цехов крупнотоннажного агрегата аммиака, где воспроизведены все сложнейшие технологические процессы. Когда реальное производство модернизируется, компьютерная обучающая модель также меняется. Так, виртуальный близнец агрегата аммиака №1 обновлен в конце прошлого года. В этом году новое оборудование внедрено и на агрегате аммиака №2, осенью эксперты компании «Honeywell» приедут обновлять и его компьютерную копию.