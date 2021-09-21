«Молот» одержал очередную победу в ВХЛ

Фото: ХК "Молот"

Пермский ХК «Молот» одержал очередную победу в регулярном чемпионате ВХЛ-2021/2022. В Ангарске подопечные Альберта Логинова обыграли местный ХК «Ермак». Игра состоялась вечером 21 сентября и завершилась со счетом 6:3.

Первый период шел полностью под диктовку «молотобойцев» - 3:0. Шайбы на счету Даниила Сероуха, дублем отметился Алексей Шубин.

Во второй трети игры хозяева забросили одну ответную шайбу. Но «Молот» ответил голом Ивана Захарчука - 4:1.

А вот в третьем периоде хозяева были близки к тому, чтобы счет сравнять и сделали счет 4:3. Но пермяки выстояли, а шайбами Руслана Шайхулова и Дениса Цыганова установили окончательный счет встречи - 6:3.

Следующий матч «Молот» вновь проведет на выезде. 23 сентября наша команда сыграет в Красноярске с местным «Соколом» (0+).

Напомним, ранее «Молот» сыграл 6 игр в текущей «регулярке» ВХЛ и выиграл пять из них. Команда идет в лидирующей группе турнирной таблицы ВХЛ. В последней игре до сегодняшней встречи пермяки разгромили Омские крылья - 6:0.