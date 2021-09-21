8 причин сходить на спектакль «Мефистофель» в театр «У Моста»

Фото: Павел Герасимов

«Мефистофель» вот уже два года собирает полные залы в театре «У Моста». Попробуем разобраться в секрете успеха истории инспектора Раффинга.

Это триллер, но легкий и очень смешной

Диалоги пропитаны иронией над жанрами, над героями, над собой. Юмор разный: то черный, то простой и забавный, иногда тонкий, иногда – более грубый, но неизменно вызывающий смех.

Российская премьера

Дон Нигро – автор более чем 400 пьес, признанный мировым сообществом, с интересом и уважением относящийся к русской классике. В России его пьесу «Мефистофель» поставили впервые.

Интрига не отпускает до конца

Детектив вдруг превращается в полный абсурд, расследование заходит в тупик из-за самого инспектора, оказывается, что он искал самого себя, затем вновь подозреваемый – не он... Спектакль держит в напряжении до последнего момента. Любители загадок и запутанных сюжетов будут в восторге. Зрителя вовлекают в игру, правила которой меняются прямо по ходу действия. Не знаешь, то ли сочувствовать влюбленным, то ли смеяться над их глупостью, то ли пытаться угадать, как мыслит преступник и преступник ли он, то ли пугаться внезапных скелетов на диване.

Оригинальный взгляд на образ Мефистофеля

Очень сложно не повториться при таком многообразии трактовок образа в мировой театральной практике и показать его по-новому. Что интересного и своеобразного в этом Мефистофеле? Как всегда, дьявол кроется в деталях. Из-за того, что в центре сюжета любовная линия, Мефистофель скорее похож на Дон Жуана или Купидона. К тому же, довольно нелепого. А это, согласитесь, довольно необычный взгляд на этого персонажа.

Мефистофель дополнил галерею мистических образов театра

К образу Мефистофеля часто обращались классики: Шекспир, Гете, Булгаков, Брэм Стокер, Достоевский. Театр «У Моста» ставит произведения этих авторов, и именно «Мефистофель» был недостающей краской в палитре образов.

Смесь классики и современности

Сюжет классический только на первый взгляд. Это не сентиментальный роман XIX века, а скорее пародия на него. Детектив оказывается имитацией детектива, мистика – пародией на мистику. Настоящим остаётся только режиссер Генри Ирвинг (тот самый, который стал прототипом Дракулы для Брэма Стокера). Такой приём роднит пьесу с современными постмодернистскими произведениями. Игра актёров переходит в фарс. Когда образ переигрывают намеренно, особенно трагический или романтический, он становится смешным. Наблюдать за этим безумно интересно. Все это – одна большая репетиция спектакля, за которой мы подглядываем и где не могут подобрать актёра на роль Дракулы или Воланда, т.к. все получаются слишком смешными. Приём «спектакль в спектакле» делает пьесу не одномерной, а многоплановой, неоднозначной.

Уникальная атмосфера Полумрак, тёплый свет фонарей, подсвечники, фактурная антикварная лавка со старинными часами, красный бархат, интересное решение с двойной сценой – театр в театре. Единая декорация – одновременно и сцена театра, и антикварный магазин, и гостиная, и спальня. Переход между сценами осуществляется с помощью акцента освещения (причем, это точное следование пожеланиям к сценографии самого автора). Одежда в викторианском стиле с элементами модерна, явно вдохновлённая картинами Альфонса Мухи и прерафаэлитов. Всё это порадует эстетов и любителей старины.

Спектакли театра «У Моста» – всегда событие

Не только для Перми, но и для страны, мира. По части мистики этот театр, несомненно, первый. Страшная сказка, философская притча, мистическая история, лихо закрученный детектив, любовная история или пародия на все это – каждый зритель решит для себя сам. Но, как всегда, что-то так и останется неразгаданным и недосказанным, в этом и есть особое обаяние фирменного стиля театра «У Моста».