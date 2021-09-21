Кабмин РФ выделил 18,5 миллионов рублей семьям погибших и пострадавших в трагедии в ПГНИУ

Михаил Мишустин. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Семьи погибших и пострадавших при стрельбе в ПГНИУ получат единовременные выплаты от 200 тыс. руб. до 1 млн руб. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на сегодняшнем заседании кабмина.

Как добавил премьер, все пострадавшие находятся под наблюдением врачей. Всего кабинет министров выделил 18,5 млн руб. на поддержку семей пострадавших и погибших.

«Это наша общая беда и общая потеря. Скорбим вместе с теми, кто потерял близких, и от всего сердца желаем скорейшего выздоровления людям, за здоровье которых сегодня борются врачи», - заключил премьер-министр.

Напомним, жертвами вчерашней трагедии стали 6 человек. 24 человека нуждались в медицинской помощи.