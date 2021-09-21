Жильцам общежитий на территории ПГНИУ предоставят бесплатное питание

. Фото: Алексей ЖУРАВЛЕВ

Жильцам общежитий №2 и №8, которые размещены на территории кампуса ПГНИУ, предоставят бесплатное питание. Об этом сообщает пресс-служба университета.

Дело в том, что проживающих в общежитиях не выпускают за территорию кампуса из-за следственных действий, и они не могут купить в магазине еду.

В связи с этим, бесплатное питание можно получить в столовой первого корпуса: завтрак с 9:00 до 10:00, обед с 12:00 до 13:00 (комплексный обед), ужин с 18:00 до 19:00.

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