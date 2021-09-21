В Казани открылся мемориал погибшим в трагедии в ПГНИУ

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Фото: Евгения БУБЛИК
В Казани организован мемориал в память о погибших при стрельбе в ПГНИУ. Он разместился у фонтана в Ленинском саду.
Стихийный мемориал сделан из нескольких парт, покрытых бордовой тканью. Первыми цветы возложили студенты казанских вузов. Вслед за студентами к мемориалу подошли и неравнодушные горожане.
Напомним, похожая трагедия произошла в столице Татарстана в 11 мая 2021 года. Жертвами массового убийства в казанской гимназии №175 стали 9 человек.
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