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Происшествия21 сентября 2021 14:07

В Казани открылся мемориал погибшим в трагедии в ПГНИУ

Первыми цветы возложили казанские студенты
Григорий СЕРЕДКИН
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Фото: Евгения БУБЛИК

В Казани организован мемориал в память о погибших при стрельбе в ПГНИУ. Он разместился у фонтана в Ленинском саду.

Стихийный мемориал сделан из нескольких парт, покрытых бордовой тканью. Первыми цветы возложили студенты казанских вузов. Вслед за студентами к мемориалу подошли и неравнодушные горожане.

Напомним, похожая трагедия произошла в столице Татарстана в 11 мая 2021 года. Жертвами массового убийства в казанской гимназии №175 стали 9 человек.

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