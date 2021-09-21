Райффайзенбанк выяснил, почему случаются просрочки по кредиткам

Фото: Райффайзенбанк

В 2021 году стало больше владельцев кредитных карт, которые допускают просрочку по минимальным платежам, и в основном опаздывают всего на несколько дней, показал опрос Райффайзенбанка. При этом все чаще россияне стали ссылаться на финансовые и семейные трудности. Однако и доля тех, кто просто забывает внести деньги на счёт, тоже стала больше.

В 2021 году 67% владельцев кредитных карт сказали, что никогда не допускали просрочки по кредитной карте. 18% опаздывали с платежом лишь однажды. 14% признались, что такое бывало несколько раз. И только 1% опрошенных говорят, что такое происходит регулярно.

Годом ранее доля россиян, не допускающих просрочки платежей по кредитной карте, была больше - 73%. 12% пропускали платеж однажды, 13% - несколько раз. Регулярно пропускали платежи в 2020 году 2% опрошенных.

«В 2020 году просрочки по кредиткам у 48% россиян случались из-за финансовых трудностей, у 11% — из-за семейных, а 15% опрошенных просто забывали, когда надо платить. Спустя год каждая из этих долей выросла. Так, например, о платеже забывать стали четверть опрошенных владельцев кредитных карт. На финансовые трудности в 2021 году сослалась половина респондентов, а на семейные – 18%. Мы понимаем, что в современном ритме легко забыть, когда нужно внести платёж по кредитной карте, поэтому заранее присылаем push-напоминания клиентам. В Райффайзенбанке доля клиентов, пропускающих платёж, минимальна», – рассказала Ирина Ярыгова, руководитель направления по развитию розничного бизнеса Райффайзенбанка в Сибирско-Уральском макрорегионе.

Кредитная карта Райффайзенбанка с длинным грейс-периодом - «110 дней без процентов» - бесплатна в обслуживании. У клиентов есть возможность без комиссии снимать или переводить до 50 тыс. руб. ежемесячно. Подробнее можно узнать на raif.ru.

В онлайн-опросе приняли участие порядка тысячи владельцев кредитных карт — это мужчины и женщины (47% vs 53%) из пяти городов-миллионников, включая Москву и Санкт-Петербург, большинству из которых 26-35 лет. 44% опрошенных зарабатывает в месяц от 30 до 60 тыс. руб.