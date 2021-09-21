Появилась видео, как Тимур Бекмансуров стреляет по проезжающим машинам около университета

Фото: скриншот видео

На камеру видеорегистратора попал момент, когда Тимур Бекмансуров еще до входа в университет начал стрельбу. Студент-первокурсник выстрелил в проезжающий мимо автомобиль, пуля попало в лобовое стекло. Водитель чудом не пострадал. После студент направился в вуз, где устроил кровавую бойню.

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