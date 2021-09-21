В Ижевске состоялось открытие 50-метрового бассейна, построенного с финансовым участием Сбера

Фото: Сбер

Первый в России спортивный объект, построенный в рамках ГЧП с финансовым участием Сбера, открылся в Ижевске.

В торжественном открытии 50-метрового бассейна приняли участие Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов, министр по физической культуре, спорту и молодежной политике Удмуртской Республики Александр Варшавский, ведущие спортсмены и тренеры республики, а также многочисленные болельщики.

Новый бассейн, получивший название «Сила воды», стал многофункциональным дворцом по водным видам спорта. В здании построено 2 чаши бассейна: 50-метровая на 10 дорожек и малая 12-метровая. В смену здесь может заниматься до 140 спортсменов, а на трибунах могут разместиться более 600 человек.

Кроме того, в комплексе есть зал для сухого плавания, тренажерный зал, две сауны, кафе здорового питания и магазин спортивных товаров.

Александр Бречалов, глава Удмуртской Республики:

«Завершение строительства бассейна — результат слаженной работы большого количества неравнодушных людей. Нам очень помогли команда “Сбера” в лице Германа Грефа, Петра Колтыпина и Юрия Бычковского, генеральный директор «Регионального Инвестиционного Альянса» Андрей Осколков, наши спортсмены. Всем было важно завершить этот объект в Ижевске для развития качественной спортивной инфраструктуры в городе и республике. Результат превзошёл все ожидания. Получился своего рода кластер для профессиональных спортсменов и любителей плавания».

Пётр Колтыпин, вице-президент, председатель Волго-Вятского банка Сбербанка

«Этот проект стал для нас по-настоящему особенным. Во-первых, он был признан лучшим ГЧП-проектом с использованием механизмов государственно-частного партнёрства в сфере спорта в России. Во-вторых, спорт и здоровый образ жизни – это серьезная часть культуры Сбера. Мы направляем колоссальные усилия на развитие этой сферы в регионах. Сейчас новый комплекс «Сила воды», оснащенный самым современным спортивным оборудованием, станет настоящим центром притяжения молодых талантов в Удмуртии и всех любителей водного спорта».