раненый вооруженный налетчик находится в больнице в стабильно тяжелом состоянии.

По поручению губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, семьям погибших в результате стрельбы в госуниверситете направят по 1 млн руб., раненым в результате стрельбы – по 500 тыс. руб. Также по 100 тыс. руб. будет выплачено тем, кто получил травмы. Средства поступят из резервного фонда Правительства Пермского края. Если вы хотите помочь пострадавшим, пожертвования можно отправить на благотворительный счет, действующий на базе Пермского краевого фонда социальной поддержки населения.

Перечислить денежные средства можно через приложение «Сбербанк Онлайн», банкоматы, терминалы и офисы банка.

Расчетный счет и реквизиты для перечисления средств:

Полное наименование: Государственное автономное учреждение «Пермский краевой фонд социальной поддержки населения»

Юридический адрес: 614000, г. Пермь, ул. Екатерининская, 98

Почтовый адрес: 614000, г. Пермь, ул. Екатерининская, 98

ИНН 5906008495 КПП 590201001 ОГРН 1025901366842

ОКПО 24045533

Банковские реквизиты для перечисления Сбербанк:

р/с 40603810749774000007 (рублевый)

Волго-Вятский банк ПАО Сбербанк

БИК 042202603

Кор.счет 30101810900000000603

Назначение платежа: помощь пострадавшим в результате нападения в Пермском университете.