Устроившему стрельбу в пермском вузе, проведут психиатрическую экспертизу

Нападавшего Тимура Бекмансурова ранили во время задержания.

Нападавшему на пермский вуз 18-летнему Тимуру Бекмансурову проведут психиатрическую экспертизу, об этом сообщает ТАСС. Сейчас студент находится в больнице.

После того, как нескольким выстрелами его обезвредил сотрудник полиции, студента госпитализировали и провели операцию. Его состояние оценивается как тяжелое.

Из Перми в Москву 21 сентября семерых раненых во время стрельбы в пермском университете перевезут самолетом МЧС. Об этом сообщила министр здравоохранения Прикамья Анастасия крутень на своей странице в Инстаграм. Она рассказала, что все 19 раненных на сегодняшний момент живы.

Напомним, вооруженное нападение на ПГНИУ произошло утром 20 сентября, на территорию вуза зашел молодой человек с оружием, он открыл стрельбу по студентам, на улице, а потом зашел в главный корпус и стрелял во всех, кто попадался ему на пути. По официальным данным, погибли 6 человек, 24 ранены. Нападавшего Тимура Бекмансурова ранили во время задержания, он прооперирован и находится в больнице.

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