Во время стрельбы на пермский университет пострадал студент из Ирака

Абулла был ранен на улице перед входом в 8 корпус. Фото: РИА.

Одним из первых кого ранил во время нападения на ПГНИУ Тимур Бекмансуров оказался 24-летний студент из Ирака Абулла Обаид. Пуля настигла его на лужайке перед 8 корпусом, в который зашел нападавший.

Парень получил огнестрельное ранение бедра. Ему на помощь пришли медики и спасатели, на месте оказали первую помощь, а затем госпитализировали.

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