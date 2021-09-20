Следственный комитет провел обыск в квартире подозреваемого в нападении на пермский вуз

Комната Тимура Бекмансурова. Фото: кард видео СКР по Пермскому краю.

Следственный комитет провел обыск в квартире Тимура Бекмансурова, который 20 сентября с дробовиком напал на университет в Перми. На видео комната первокурсника, рядом с кроватью стоит высокий черный сейф. На кровати лежат пустые коробки от патронов, которые молодой человек взял с собой в университет.

Также в комнате стоит стол с компьютером, на полке книги, рубашки аккуратно висят на вешалке.

В квартире, где жил Тимур, следователи сегодня взломали дверь, чтобы произвести обыск. Потом вместо нее поставили новую дверь.

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