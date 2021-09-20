Мемориал погибшим в трагедии в ПГНИУ откроется у корпуса №5

Корпус №5. Фото: psu.ru

Мемориал погибшим в сегодняшней трагедии в ПГНИУ откроется у корпуса №5, но за территорией университета – у восточного входа.

«Территория кампуса закрыта, просим вас не приходить в университет. Вы сможете прийти и оставить цветы и свечи в память о погибших завтра», - сообщили в пресс-службе университета.

Напомним, как минимум до 27 сентября территория кампуса университета останется закрытой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Родители первокурсника, устроившего стрельбу в пермском университете, в шоке от случившегося

Они разведены, мать сейчас на допросах в полиции, отец – в другом городе (Подробнее...)

Во время стрельбы в пермском университете погибла врач Маргарита Энгаус

Она пришла на экскурсию с внуком в ботанический сад вуза (Подробнее...)