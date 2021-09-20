ПГНИУ возобновит работу в прежнем режиме 27 сентября

.

По предварительной информации, ПГНИУ вернется к работе в прежнем режиме 27 сентября. До этой даты в университете отменены все занятия и мероприятия, сообщили в пресс-службе университета.

Сотрудники переведены на дистанционный режим работы. Информацию о том, как забрать личные вещи из аудиторий, университет опубликует позже.

Вернуться в общежитие на территории кампуса можно сейчас, но без последующего передвижения по кампусу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Он стрелял по нам, а попал по машине». Очевидцы рассказали, что нападавший на ПГНИУ начал стрельбу за территорией университета

Студенты, увидев винтовку, побежали врассыпную (Подробнее...)