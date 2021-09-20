Психиатр рассказал, почему Тимур Бекмансуров, устроивший стрельбу в пермском университете, смог купить оружие

При стрельбе пострадали 24 человека, шестеро погибли Фото: Елена ТРЕТЬЯКОВА

Тимур Бекмансуров, напавший на пермский университет, успел опубликовать в своих соцсетях огромное послание. В нем он рассказал, как получил разрешение на оружие, при этом акцентировал внимание на том, что прошел психологическую экспертизу. Почему? Это объясняет психиатр Михаил Зобин:

- Законные основания, чтобы не выдавать разрешение на оружие. существуют. И им надо следовать. Но проблема в том, что расстройство наступает остро, и когда человек получает оружие, он находится в здравом уме и твердой памяти. А через некоторое время у него случается психическое расстройство. И эти случаи практически отследить невозможно. Психические расстройства, которые возникают неожиданно, не связаны с внешними факторами, и их прогнозировать невозможно.