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Происшествия20 сентября 2021 13:32

Краевой минтербез предупредил о фейках в соцсетях из-за ЧП в ПГНИУ

Григорий СЕРЕДКИН
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Фото: Елена ТРЕТЬЯКОВА

Министерство территориальной безопасности Пермского края предупреждает о появлении в соцсетях недостоверной информации о возможных нападениях на другие пермские объект: ТЦ и образовательные учреждения.

«Просим сохранять спокойствие, доверять только официальным источникам информации. В случае происшествий звоните 112», - отметили в ведомстве.

Напомним, по последним данным в результате трагедии в ПГНИУ погибло 6 человек. Еще 24 пострадавшим потребовалась помощь врачей и психологов.