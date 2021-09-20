Краевой минтербез предупредил о фейках в соцсетях из-за ЧП в ПГНИУ

. Фото: Елена ТРЕТЬЯКОВА

Министерство территориальной безопасности Пермского края предупреждает о появлении в соцсетях недостоверной информации о возможных нападениях на другие пермские объект: ТЦ и образовательные учреждения.

«Просим сохранять спокойствие, доверять только официальным источникам информации. В случае происшествий звоните 112», - отметили в ведомстве.

Напомним, по последним данным в результате трагедии в ПГНИУ погибло 6 человек. Еще 24 пострадавшим потребовалась помощь врачей и психологов.