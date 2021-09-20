Дело о стрельбе в Пермском университите будут расследовать московские следователи

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Председатель Следственного комитета России поручил Главному следственному управлению СК России расследование уголовного дела, возбужденного по факту стрельбы в университете Перми (ч.2 ст.105 УК РФ - убийство). Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

По последним данным, в результате преступления 8 человек погибли. 28 пострадавших обратились за медицинской помощью. Часть из них госпитализировали с травмами и ранениями различной степени тяжести.

Личность подозреваемого – 18-летнего студента университета Тимура Бекмансурова уже установлена. При задержании он оказывал сопротивление, но был ранен, после чего доставлен в больницу.