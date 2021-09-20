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21 сентября в Прикамье объявлен днем траура в связи с ЧП в Пермском университете. Об этом сообщили краевые власти.

Напомним, трагедия произошла сегодня утром, 20 сентября. По самым последним данным, в результате нападения студента на университет погибло 8 человек. Еще 28 – пострадали.

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